Старушка пропала в лесу под Мятлево

03.11.2018 21:03 297

81-летняя Клавдия Малыгина пропала в лесу под Мятлево в пятницу, 2 ноября.

Пенсионерка ушла в лес около 16:00 и не вернулась, сообщается на официальном сайте «Лиза Алерт Калуга».

Рост бабушки 155 см, она худощавая, голубоглазая, седоволосая. Одета пенсионерка была в голубое пальто и синий или белый платок.

Волонтеры объявили срочный выезд.