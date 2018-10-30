Появились подробности аварии с маршруткой на Правом берегу

Как мы уже рассказывали, авария с участием маршрутного автобуса произошла 30 октября в Калуге на улице Фомушина в районе поворота на «Кошелев». Происшествие прокомментировали в калужском областном управлении МВД.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2114 со стороны «Кошелева» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в «Газель». После этого маршрутка отлетела в столб. В салоне микроавтобуса находились 10 человек. Травмы получили пять пассажиров и водитель «Лады».

- Водитель ВАЗ 2114 находится в реанимации, также доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести и 5 пассажиров микроавтобуса, - рассказали в полиции.

Информация о погибших не подтвердилась.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

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