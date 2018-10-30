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Жёсткая авария на Правом берегу: маршрутка въехала в столб

30.10.2018 15:29 3 5597 Дмитрий Ивьев
Жёсткая авария на Правом берегу: маршрутка въехала в столб

Около 14:30 во вторник, 30 октября, на улице Фомушина в Калуге в районе поворота на «Кошелев» столкнулись микроавтобус маршрута №76 и «Лада». После этого маршрутка въехала в столб.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в ДТП есть пострадавшие. В ГИБДД пока не комментируют это происшествие.

В группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» калужанин Андрей Алехнович написал, что был на месте происшествия и видел как минимум одного погибшего. Сам он при этом отвозил девушку с ребенком в больницу.

UPD. Появились подробности аварии с маршруткой на Правом берегу. Информация о погибшем не подтвердилась.

В ближайшее время должна появиться официальная информация правоохранительных органов.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области и «Калуга жесть».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: дтп происшествие
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