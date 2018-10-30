Жёсткая авария на Правом берегу: маршрутка въехала в столб

Около 14:30 во вторник, 30 октября, на улице Фомушина в Калуге в районе поворота на «Кошелев» столкнулись микроавтобус маршрута №76 и «Лада». После этого маршрутка въехала в столб.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в ДТП есть пострадавшие. В ГИБДД пока не комментируют это происшествие.
В группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» калужанин Андрей Алехнович написал, что был на месте происшествия и видел как минимум одного погибшего. Сам он при этом отвозил девушку с ребенком в больницу.
В ближайшее время должна появиться официальная информация правоохранительных органов.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области и «Калуга жесть».
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Появились подробности аварии с маршруткой на Правом берегу 30.10.2018 16:45
Сбитая на сквере Мира женщина шла по «зебре» 30.10.2018 15:11
Пожилой водитель «Матиза» вылетел на тротуар в Калуге 30.10.2018 14:26
Автобус сбил женщину в центре Калуги 30.10.2018 09:36
Лихач на «Ладе» протаранил другую легковушку 29.10.2018 12:35
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: