17-летнего подростка нашли

В четверг, 25 октября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 17-летний юноша, которого искали в Калуге больше двух недель, найден.

В полиции нам эту информацию подтвердили. Где он был всё это время, не сообщается.

Напомним, что два года назад этот молодой человек уже уходил из дома. Тогда он сам пришёл в отделение полиции.

Уважаемые читатели! А у вас в подростковом возрасте возникали проблемы с родителями? Расскажите в комментариях, как их удалось решить.