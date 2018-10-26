17-летнего подростка нашли

В четверг, 25 октября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 17-летний юноша, которого искали в Калуге больше двух недель, найден.
В полиции нам эту информацию подтвердили. Где он был всё это время, не сообщается.
Напомним, что два года назад этот молодой человек уже уходил из дома. Тогда он сам пришёл в отделение полиции.
Уважаемые читатели! А у вас в подростковом возрасте возникали проблемы с родителями? Расскажите в комментариях, как их удалось решить.
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