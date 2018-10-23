17-летнего парня не могут найти уже две недели

В Калуге уже две недели продолжаются поиски 17-летнего Данилы Чапышева. Юноша ушёл из дома 9 октября и с тех пор не выходит на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Отметим, что два года назад этот молодой человек уже уходил из дома. Когда о пропаже начали писать в СМИ, Данила сам пришёл в отделение полиции.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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