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17-летнего парня не могут найти уже две недели

23.10.2018 08:51 0 1623 Дмитрий Ивьев
17-летнего парня не могут найти уже две недели

В Калуге уже две недели продолжаются поиски 17-летнего Данилы Чапышева. Юноша ушёл из дома 9 октября и с тех пор не выходит на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост – 165 см,
  • Тёмно-русые волосы,
  • Разноцветная куртка,
  • Тёмно-синие джинсы,
  • Чёрные кроссовки,
  • Тёмно-красный рюкзак.

Отметим, что два года назад этот молодой человек уже уходил из дома. Когда о пропаже начали писать в СМИ, Данила сам пришёл в отделение полиции.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие дети
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