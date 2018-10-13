Пропавших мальчиков нашли в центре города

Как мы уже рассказывали, 11 октября в Калуге пропали два ученика шестого класса школы №26. Мальчики ушли из дома и не вернулись. На связь они не выходили.

Обнаружить беглецов удалось вечером 13 октября на Театральной площади в Калуге. Об этом нам рассказали родственники одного из мальчиков.

Где именно школьники провели эти двое суток, сейчас выясняется.