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Пропавших мальчиков нашли в центре города

13.10.2018 21:42 1 983 Дмитрий Ивьев
Пропавших мальчиков нашли в центре города

Как мы уже рассказывали, 11 октября в Калуге пропали два ученика шестого класса школы №26. Мальчики ушли из дома и не вернулись. На связь они не выходили.

Обнаружить беглецов удалось вечером 13 октября на Театральной площади в Калуге. Об этом нам рассказали родственники одного из мальчиков.

Где именно школьники провели эти двое суток, сейчас выясняется.


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Тэги: происшествие дети
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