Пропавших мальчиков нашли в центре города

Как мы уже рассказывали, 11 октября в Калуге пропали два ученика шестого класса школы №26. Мальчики ушли из дома и не вернулись. На связь они не выходили.
Обнаружить беглецов удалось вечером 13 октября на Театральной площади в Калуге. Об этом нам рассказали родственники одного из мальчиков.
Где именно школьники провели эти двое суток, сейчас выясняется.
|
Пропал ещё один 13-летний мальчик 13.10.2018 17:49
Женщина пропала в лесу под Калугой 13.10.2018 00:29
Пропал 13-летний мальчик 13.10.2018 00:19
Столкновение «Жигулей» и троллейбуса попало на видео 12.10.2018 12:18
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: