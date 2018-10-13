Пропал ещё один 13-летний мальчик

Леонид Гонтаренко и Артём Аксёнов.

Как мы уже рассказывали, 11 октября в Калуге пропал 13-летний Леонид ГОНТАРЕНКО. В субботу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что вместе с ним исчез и его друг – 13-летний Артём АКСЁНОВ.

Ранее сообщалось, что одного из мальчиков якобы видели в районе железнодорожной больницы.

Приметы Леонида Гонтаренко:

Рост – 152 см,

Худощавое телосложение,

Светлые волосы,

Был одет в разноцветную куртку, чёрные джинсы, чёрные кроссовки и чёрную бейсболку.

Приметы Артёма Аксёнова:

Рост – 160 см,

Худощавое телосложение,

Светлые волосы,

Был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.