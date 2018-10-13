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Пропал 13-летний мальчик

13.10.2018 00:19 1 447 Дмитрий Ивьев
Пропал 13-летний мальчик

В Калуге разыскивают 13-летнего Леонида ГОНТАРЕНКО. Он ушёл в школу №26 в четверг, 11 октября, и не вернулся. Информацию об этом в социальной сети «ВКонтакте» разместил дядя пропавшего.

- Последний раз его видели на территории железнодорожной больницы, - рассказал он.

По его словам, родственники подростка обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Если вы что-либо знаете о мальчике, звоните по телефону +79308491111.


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Тэги: дети происшествие
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