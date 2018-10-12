21-летний водитель повредил позвоночник в аварии

Как мы уже рассказывали, утром 11 октября в Ферзиковском районе столкнулись два автомобиля «Нива».

В областном управлении ГИБДД рассказали о предварительных причинах происшествия. Примерно в 6:40 утра на дороге между Ферзиково и деревней Аристово 21-летний водитель «Нивы» на прямом участке дороги допустил столкновение со встречной «Нивой».

Предполагаемый виновник попал в больницу. У него повреждён позвоночник.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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