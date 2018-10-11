«Ниссан» бросало по полосам на трассе – пострадал водитель

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в Жуковском районе в районе деревни Черная Грязь столкнулись «Ниссан» и «Нива». Фото выложили в группе «Калуга жесть».
Калужское областное управление ГИБДД рассказало в четверг, что обе машины двигались в одном направлении.
По предварительным данным, 41-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону Серпухова. Машина вылетела на встречку, съехала на левую обочину, а потом при перестроении на свою полосу водитель допустил столкновение с попутной «Нивой».
У водителя «Ниссана» сломаны ребра.
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