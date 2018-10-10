В столкновении внедорожников под Черной Грязью пострадал человек

10.10.2018 09:41 255

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В результате аварии пострадал человек, ему оказана медицинская помощь бригадой медиков. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

Сегодня, 10 октября, около 7 часов утра произошла авария в Жуковском районе.

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