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Двух школьниц нашли на теплотрассе

07.10.2018 08:22 0 671 Дмитрий Ивьев
Двух школьниц нашли на теплотрассе

В пятницу, 5 октября, в Обнинске пропали две школьницы 13 лет. Одна из подружек поссорилась с родственниками и ушла из дома, а вторая решила её поддержать.

Подростки ночевали на теплотрассе на улице Курчатова, сообщает obninsk.name.

Найти школьниц помогла волонтер, которая занималась поисками пропавших. Она схватила одну из беглянок за куртку и передала в надежные руки родственников.

Вторая девочка убежала.


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Тэги: происшествие дети
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