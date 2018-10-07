Двух школьниц нашли на теплотрассе

В пятницу, 5 октября, в Обнинске пропали две школьницы 13 лет. Одна из подружек поссорилась с родственниками и ушла из дома, а вторая решила её поддержать.

Подростки ночевали на теплотрассе на улице Курчатова, сообщает obninsk.name.

Найти школьниц помогла волонтер, которая занималась поисками пропавших. Она схватила одну из беглянок за куртку и передала в надежные руки родственников.

Вторая девочка убежала.