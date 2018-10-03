Автоледи не заметила автобус

Около 15 часов во вторник, 2 октября, авария произошла на улице Воротынской в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 33-летняя женщина за рулём легкового «Ситроена» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный у края проезжей части «Пазик».

У самой автомобилистки диагностирован ушиб мягких тканей.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!