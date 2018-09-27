Пропавшего велосипедиста нашли мёртвым

Тело пропавшего в Обнинске велосипедиста нашли в одном из местных садовых товариществ.

- Его нашли без признаков насильственной смерти, - сообщили нам 27 сентября в пресс-службе областного УМВД.

Был ли у погибшего при себе велосипед, в пресс-службе не уточнили.

Как мы уже писали, 51-летний житель Обнинска Андрей Доморацкий ушел во вторник, 25 сентября, на прогулку и не вернулся. Мужчина взял с собой черно-красный велосипед Stark. Пропавшего мужчину искали добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Калуга».

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