Велосипедист пропал под Обнинском

26.09.2018 18:56 139

51-летний житель Обнинска Андрей Доморацкий ушел во вторник, 25 сентября, на прогулку и не вернулся, сообщается на официальной странице «Лаза Алерт Калуга»

Мужчина взял с собой черно-красный велосипед STARK.

Пропавший житель наукограда ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза.

Мужчина был одет в темно-серый болониевый костюм со светлыми полосками на куртке и брюках, серую кепку и черные кроссовки.