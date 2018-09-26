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Две аварии перекрыли дороги в центр

26.09.2018 08:52 2 2768 Дмитрий Ивьев
Две аварии перекрыли дороги в центр

Утром в среду, 26 сентября, две аварии произошли в Калуге недалеко друг от друга.

На перекрёстке Билибина и Телевизионной столкнулись «Жигули» и «Ниссан». По сообщениям очевидцев, водитель «Жигулей» поворачивал на Телевизионную и не пропустил другую машину.

Примерно в это же время две машины столкнулись на перекрёстке Рылеева и Суворова. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Из-за этих аварий движение в сторону центра затруднено по улицам Рылеева и Телевизионной. Также заторы наблюдаются на Труда, Суворова и Плеханова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Владимир ИВКИН.


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Тэги: дтп происшествие
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