Две аварии перекрыли дороги в центр

Утром в среду, 26 сентября, две аварии произошли в Калуге недалеко друг от друга.

На перекрёстке Билибина и Телевизионной столкнулись «Жигули» и «Ниссан». По сообщениям очевидцев, водитель «Жигулей» поворачивал на Телевизионную и не пропустил другую машину.

Примерно в это же время две машины столкнулись на перекрёстке Рылеева и Суворова. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Из-за этих аварий движение в сторону центра затруднено по улицам Рылеева и Телевизионной. Также заторы наблюдаются на Труда, Суворова и Плеханова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Владимир ИВКИН.