«Ковер» в аэропорту «Калуга» свернули через три часа

В третьем часу ночи воскресенья, 8 ноября, в небе над Калугой вводился план «Ковер», который запрещает взлет, посадку и пролет самолетов в зоне его действия.

Ровно через 3 часа 20 минут Росавиация сообщила о снятии ограничений и небо снова открыли для авиатранспорта.

Напомним, план «Ковер» вводится при объявлении беспилотной или ракетной опасности. Этой ночью ее также объявляли. Был сбит один беспилотник.

Следить за тем, какие ограничения вводятся или отменяются в аэропортах России, можно в нашем сервисе «Статусы аэропортов».

Он в автоматическом режиме отслеживает сообщения «Росавиации» и отображает данные на карте.