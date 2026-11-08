Одинокий дрон сбили над Калугой
В ночь на воскресенье, 8 ноября, в Калужской области ПВО сработало всего один раз.
Об одиночном поражении беспилотника сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его данным, БПЛА уничтожили на окраине Калуги.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор.
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