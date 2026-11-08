Одинокий дрон сбили над Калугой

В ночь на воскресенье, 8 ноября, в Калужской области ПВО сработало всего один раз.

Об одиночном поражении беспилотника сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его данным, БПЛА уничтожили на окраине Калуги.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор.