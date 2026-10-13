Учеников пострадавшей от БПЛА школы в Мосальске перевели на дистант
Как мы уже рассказывали, силы ПВО сбили в Калужской области 73 беспилотника.
В результате атаки в Мосальске повреждены два частных дома, легковая машина и здание школы №1, сообщила газета местной администрации со ссылкой на главу округа Алексея Кошелева.
Из людей никто не пострадал.
Во вторник, 13 октября, дети из этой школы будут учиться дистанционно. Ведутся восстановительные работы.
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