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Учеников пострадавшей от БПЛА школы в Мосальске перевели на дистант

Дмитрий Ивьев
13.10, 08:35
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Как мы уже рассказывали, силы ПВО сбили в Калужской области 73 беспилотника.

В результате атаки в Мосальске повреждены два частных дома, легковая машина и здание школы №1, сообщила газета местной администрации со ссылкой на главу округа Алексея Кошелева.

Из людей никто не пострадал.

Во вторник, 13 октября, дети из этой школы будут учиться дистанционно. Ведутся восстановительные работы.

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