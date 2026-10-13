Учеников пострадавшей от БПЛА школы в Мосальске перевели на дистант

Как мы уже рассказывали, силы ПВО сбили в Калужской области 73 беспилотника.

В результате атаки в Мосальске повреждены два частных дома, легковая машина и здание школы №1, сообщила газета местной администрации со ссылкой на главу округа Алексея Кошелева.

Из людей никто не пострадал.

Во вторник, 13 октября, дети из этой школы будут учиться дистанционно. Ведутся восстановительные работы.