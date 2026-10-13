Ночной налет БПЛА: здание школы, два дома и авто повреждены в Мосальском округе

Всего за минувший вечер и ночь силами ПВО уничтожены 73 вражеских беспилотника.

БПЛА сбивали над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В Мосальском округе повреждено здание местной школы, два частных дома и автомобиль.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в результате атак пострадавших нет, на местах работают оперативные группы.