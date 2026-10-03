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В Калуге прокуратура поможет пострадавшим при атаке БПЛА

Дмитрий Ивьев
03.10, 08:31
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Прокуратура Калужской области утром 3 октября сообщила, что в Калуге в результате атаки БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома.

- Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, - заявили в ведомстве. - Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор Калужской области Константин Жиляков осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8 (910) 520-31-09.

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