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В Калуге многоквартирные дома повреждены после атаки БПЛА, пострадали люди

Дмитрий Ивьев
03.10, 08:07
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Это произошло в ночь на субботу, 3 октября.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что многоквартирные дома в Калуге получили повреждения. Адреса не уточняются.

- Есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла, - заявил он.

Госпитализация людям не понадобилась.

Всего силы ПВО сбили 13 беспилотников. Они работали в областном центре, а также в Жуковском, Износковском и Малоярославецком муниципальных округах.

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