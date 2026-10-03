В Калуге многоквартирные дома повреждены после атаки БПЛА, пострадали люди

Это произошло в ночь на субботу, 3 октября.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что многоквартирные дома в Калуге получили повреждения. Адреса не уточняются.

- Есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла, - заявил он.

Госпитализация людям не понадобилась.

Всего силы ПВО сбили 13 беспилотников. Они работали в областном центре, а также в Жуковском, Износковском и Малоярославецком муниципальных округах.