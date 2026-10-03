В Калуге многоквартирные дома повреждены после атаки БПЛА, пострадали люди
Это произошло в ночь на субботу, 3 октября.
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что многоквартирные дома в Калуге получили повреждения. Адреса не уточняются.
- Есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла, - заявил он.
Госпитализация людям не понадобилась.
Всего силы ПВО сбили 13 беспилотников. Они работали в областном центре, а также в Жуковском, Износковском и Малоярославецком муниципальных округах.
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