В Калужской области завели уголовное дело после гибели троих мужчин в ДТП

Смертельная авария произошла вечером 6 сентября на дороге между деревней Филипповка Жуковского района и Чухловка Малоярославецкого района.

По предварительным данным, 42-летний водитель УАЗа около 22:00 не справился с управлением и съехал в пруд.

Погиб сам автомобилист, а также его пассажиры 63 и 39 лет.

Во вторник Управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».