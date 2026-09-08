Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области завели уголовное дело после гибели троих мужчин в ДТП
Происшествия

В Калужской области завели уголовное дело после гибели троих мужчин в ДТП

Дмитрий Ивьев
08.09, 11:51
0 364
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Смертельная авария произошла вечером 6 сентября на дороге между деревней Филипповка Жуковского района и Чухловка Малоярославецкого района.

По предварительным данным, 42-летний водитель УАЗа около 22:00 не справился с управлением и съехал в пруд.

Погиб сам автомобилист, а также его пассажиры 63 и 39 лет.

Во вторник Управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVaQkxlVWxBU0dPcHpzRXkvRHRUTlE9PSIsInZhbHVlIjoiVU9rMGVubXFCVTJ5N05oVmczTnNPOFdIMWZqaExQM1hLSEkyWjhLaXFTVUlPb1ZjajZWbnJaMDUrOWc1amlEZFlFVWo5cHZ2R0NXRFpNLzM4SlF5dFRxWTZzdnZoS0JIYnNacmY4bXlXNm5WUmZHWjlLUGFwMkFoVmt6VWxYWHdZRmh0YTdpT3ZZWnFiMGZzOTZmNzU4K0JhMzgrTStzSnR0RTNmRmEvU2VGcGxKODRaekpJRnQ2eFVYbXV5ZnIxU3hTL0RuRU10MmFnSDlVdFRUbTFlczZzbmJFbTJuYThaR2ZNK2swUDVXSGtSV2pldmMwbUhWZ01Lak5RSmRFV3c4dHVQb3IwdDc1OHJCekFxYThaV0M3V2NyYnl1L2dyU2djWmEzWWJZM1F0ZEdnUDlzcEovcElpaWxsZUFVMDZrbEsvcFc2MUlnRGdUSEEwU05NYUZPc1JuTlpNMC9hWWdIVitCUGJPRVo3QnFIQm1XMWpBbU1JRTVBMWl0SlBsc1RuMkNNdE56M0RIMHFZWDU0aWpLRGNrVlNXazRNUDBVSTRmWHJzMDBMVnBtb0lhbGJZVUxJUmh1c3FOMFV5SiIsIm1hYyI6IjQxZTVjYTRmMDhjNzUyNTNlZDlkZDhiMDdkNTg4Nzc1YTI4ZDAzYjQ5ZTVmNjgyODExY2UyMzFlODE4MjA0ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImE5bzd1Z0pUT2I1VHh4ZnhERW1KMUE9PSIsInZhbHVlIjoidUJEaDdSNWVKdVN4eTRkTjVvVXRoRUlDSzFqUW9hNmxES09oZjVTSm9KNlBUWHRJcDJjc3daTkRGQjNkWmZGT0FtUVZnaWpSelplTk5tMUpMMUpKTVBTNHZuaWxvMXEyM0tnUUpHY0FFNkNhQWdwZGdpdmt0WlJmc2REMzRIcE03VFJuNmg5UDVEY2g2VU9XTzh3VC9LdGZYakRlVUxTY2V5MkR3cDNRb081YUVVdXJlb05MWU9ReTBNRWV1aGhmSmxhYlBoN0VRa2N4ZFROdVk5WXY3bi9lcHNHWm1KNTFHbklFa0JJQ1k0RW96TEY5OFhERHM4QTcyZlM0Njlkd294Wm55TzZzWThob1lKNzZNaERxMkFvMmgzTU9XNHdvZ2dZS0xGYjJ4TzEwRXBMRFpaS2xEbm9CNnlxK0hhWlorS1VjUGdxUnlJSGx6RmJFNHhLUERjUUFnS3p2TExuVm1VbDd2dVdYUWJSVlZIcm5kWUxyZHRvb0tSNUpldzlaem9OWHg3aFBaY2NVdTBKK2hhZWl6TXByNm5qYklveW5EN2M3ajVOUDFDaHQzbVlLSTRYMFNmcjRmdUV2ckF3NzVtRVdPeUNOMFpOOFg3bjE5L01GaVRmZ2puaGZkUXJsWTNUQUEwSVFzY2R3SExzTm1SN3RWM1cwOTJjNURWM2NXOGRKQk5nY3d6VnhxdDkrSjR5S2hiQnB1TXN6QW9OckFVNzFHMXd5d0ZGV0U3NVluUkNSa0JNMUt4QWx0Qlg3cXFzbHlMclFZSmtZZmsrd2xsN2RnVkMwalIySWdCVzRmYzlWTy9UdnI5VEEwYSs2T3orYThUQ3M3UCtBck5IMiIsIm1hYyI6ImFlZGJkNmI2OGRhNzI4Nzk4MzExZTRjNzBkZmE5MTQ0NTRmYjk4ZGJjYWMwMjU4YWVmN2Q2MjA0YzY1ODBiOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+