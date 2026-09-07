Трое мужчин погибли в УАЗе, который упал в пруд
В полиции сообщили некоторые подробности о происшествии в Малоярославецком районе.
Авария произошла на Старом Калужском тракте – на участке между деревней Филипповка Жуковского района и Чухловка Малоярославецкого района.
По предварительным данным, около 22:00 6 сентября 42-летний водитель автомобиля УАЗ 3151 возле урочища Городёнки не справился с управлением, съехал с обрыва и упал в пруд.
Погиб сам автомобилист, а также его пассажиры – мужчины 63 и 39 лет.
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