Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Трое мужчин погибли в УАЗе, который упал в пруд
Новость дня Происшествия

Трое мужчин погибли в УАЗе, который упал в пруд

Дмитрий Ивьев
07.09, 10:43
1 1935
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полиции сообщили некоторые подробности о происшествии в Малоярославецком районе.

Авария произошла на Старом Калужском тракте – на участке между деревней Филипповка Жуковского района и Чухловка Малоярославецкого района.

По предварительным данным, около 22:00 6 сентября 42-летний водитель автомобиля УАЗ 3151 возле урочища Городёнки не справился с управлением, съехал с обрыва и упал в пруд.

Погиб сам автомобилист, а также его пассажиры – мужчины 63 и 39 лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
14 оценили
0%
0%
7%
71%
21%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik81N2crMWRMSWtmTldyeG1IRG9jbVE9PSIsInZhbHVlIjoiTks2anZqNjJRTk1VbW9Ya3AzTmh0cURKUDdXRVZneDB1QWExNHlCQVdHNndPVFBCRXV4eXZqYVVQcE1BV0hXdU9iUnE1OUlyTExnRSszaE1qSmtRKy9Xc2dJZzN3OU9jcU51Y0lTMjZzTEFQTFIrSUJxZ2FzMlJoYXFHdmFRQ1lvVjBPZldKajczM2gwZjBpeGNFVkdyNEJuejhYbEZEVFdidFJBUWJMZXNLVStvYVZ0MlZ2SmxsQU9WSXQwN0J5U0U5M3NKRDd4V2x2R0Zhcy9BbittLy8yTVVENXgrQk9qTzdWdnpaZHBpclZTUTIwMU5USVFzQjJRR0ZSQTA1ZnlWVHFqcUpYajl2d2pXUXpra1dzcUZYdzZLckE4bkNTN0hLN3pPek43R0g1eStxK2g5ZWF3d1JNWmkzVUw1eXhmQW83ckdveGVwUHVMeUpPeTFrQTVRN0lFN0VwMEY2c29GZ09lT3doWHd5SzhTMlplYXR6RWRBalJLRC95MWp4M3BxNFhFcThqVlVVcjdrQWQ3M1c0L1VydWh0UUFwRnBiK1E1ZFF2T2hwcFpxbkFIL2Z0K2pmVzdJaWVYTlR4NiIsIm1hYyI6IjMyYjJiMGNmMmYyNGQ1MWQwNDEyZGYyNDI1ODgxZTIwZDVlNTdhOWY2YWI1ODBmYWRhODMwYzgxNDgyNzNjZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9iN2hGa3VFZHh3UjR6LzBFaG1LekE9PSIsInZhbHVlIjoiSHhTOElWWHYzYmRZNkJpTlFvSW1vTmFiRCt5MW1ZTzhvN2QwNDZBK3Q0ZnNLY2FFMDlhdzd1Y0lycFRCdTRFUmwwR3MyYk82K0tyRWVkQlBtM3YrdE8xbmJEVm9qMG0xSGtaWkkwUG1vRWd4aUlwNDI5YVVkZVRMV0RJT2ZzVlRYYmgwejFtRU92UE9EdkpVLzNEd1oveG1BQ0NVN1Yvc2JiRklZaDlyRGVHdWtaamo3a1hUeU1PemlPa3FLYkpwMDlGZ3VDQkhHWDBEVmpMUUxxYUVzVWcxRzdqRlIzdjd1K3NKQ2xOa3FYaGYrWVZnUit0S0p1SU1VS0VOekV2OTRQVkRvYVIrcjVqQjlxc2NiZ3JkcGhnT0FqSjVaeXo1bGdQL1B1YWxZZzdnWGNFMnJrQXhrYmNoblhxODFsVzZmSlNLOWdLRU5qM0IwcThmaVp0V1NmamFvKzdwQkhhaGsySDA0R2V1OTRPenBVMVlveVpZRkN5TjZYUk5iNjJtRGszeDNxTzJWV2hLRVR4bVRFUkVtdDVoRThwTzhVQjg1djZKbHY3d0NGR2ZZSmg1TFo4TnlvSDhDVkpkTTU5N3RXK2x2MHA4TzY5RWpDTElXVTR1WkhXekRmRGVjdXlHTjZNc3k4RU9uZjVpNk80RDVQSmUvMkMyM1BKQVZFd2xaN0NUeHRoeWcwZWRZM3FTSEkrL2p1cTZ4Vlk5OWF1RS93N1d1eEpIUXRoL3lCYnBFcXhWTFZDV1R1L1JENFVVQVkzYjJKSDBrb0NRWXFiZ0psRzlNK09ORTF2dzdhWktBQXpqcXNyZkxtWUxZMGMzMkRhakxiUXdhYlBRZHNEdCIsIm1hYyI6ImZhMGVhYjAwZmE0N2ZiODYxYTg4MjQyMjZhYTQ0NzRmMWI1MTAxOTg4ZWYxNDc4ZTUxZTEzMDljNjQzMGZlNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+