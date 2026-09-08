Беспилотники сбивали над тремя округами и Калугой
Ракетная опасность объявлялась на час.
Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша, за вчерашний день, 7 сентября, в Калужкой области сбили один беспилотник. Его уничтожили в небе Дзержинского округа.
Еще три БПЛА сбили в ночь на 8 сентября.
Это произошло в небе Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - написал в соцсетях губернатор.
Также этой ночью объявлялась ракетная опасность, однако менее чем через час был дан отбой.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь