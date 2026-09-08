Беспилотники сбивали над тремя округами и Калугой

Ракетная опасность объявлялась на час.

Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша, за вчерашний день, 7 сентября, в Калужкой области сбили один беспилотник. Его уничтожили в небе Дзержинского округа.

Еще три БПЛА сбили в ночь на 8 сентября.

Это произошло в небе Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - написал в соцсетях губернатор.

Также этой ночью объявлялась ракетная опасность, однако менее чем через час был дан отбой.