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Происшествия

В Калуге пропал 19-летний парень

Дмитрий Ивьев
07.09, 15:14
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Алексей Лебедев не выходит на связь с 1 сентября.

Об этом в понедельник рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост парня – 170 сантиметров. Он был одет в черную куртку с капюшоном, белую рубашку, темно-синие брюки, черные туфли.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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