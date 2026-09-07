В Калуге пропал 19-летний парень

Алексей Лебедев не выходит на связь с 1 сентября.

Об этом в понедельник рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост парня – 170 сантиметров. Он был одет в черную куртку с капюшоном, белую рубашку, темно-синие брюки, черные туфли.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.