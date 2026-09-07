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Происшествия

В Калужской области женщина пропала в лесу

Дмитрий Ивьев
07.09, 11:27
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В воскресенье, 6 сентября, ушла из дома и не вернулась 71-летняя Надежда Соловьева из села Детчино Малоярославецкого района.

Ее рост – 165 сантиметров. Пенсионерка была в темно-синем рабочем халате, кофте, бежевых брюках, кроссовках, косынке. С собой несла белое ведро.

Волонтеры просят калужан помочь с поиском. Звонить можно по телефонам 112 или 88007005452.

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