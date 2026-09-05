10 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло в течение пятницы, 4 сентября.
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском, Износковском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском муниципальных округов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
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