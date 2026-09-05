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10 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.09, 07:16
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Это произошло в течение пятницы, 4 сентября.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском, Износковском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском муниципальных округов, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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