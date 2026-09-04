Каждый десятый дрон из налёта на Россию был сбит в Калужской области
Минобороны России сообщило, что с вечера 3 сентября до 8 утра 4 сентября силы ПВО сбили 490 беспилотных летательных аппаратов.
Дроны уничтожали в небе над двумя десятками регионов. Среди них Калужская область, а также соседние Брянская, Орловская, Смоленская, Тульская.
Власти Калужской области рассказали, что ночью сбиты 50 БПЛА.
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