10 беспилотников сбили в Калужской области, жители восьми округов в безопасности

Вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября на территории Калужской области сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.

Силы ПВО работали в Калуге, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Тарусском и Хвастовичском муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.