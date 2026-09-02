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10 беспилотников сбили в Калужской области, жители восьми округов в безопасности

Дмитрий Ивьев
02.09, 08:11
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Вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября на территории Калужской области сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.

Силы ПВО работали в Калуге, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Тарусском и Хвастовичском муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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