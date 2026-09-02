10 беспилотников сбили в Калужской области, жители восьми округов в безопасности
Вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября на территории Калужской области сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.
Силы ПВО работали в Калуге, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Тарусском и Хвастовичском муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
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