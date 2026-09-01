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12 беспилотников сбили в небе восьми округов Калужской области

Сергей ПЕТРОВ
01.09, 08:02
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Вечером понедельника и в ночь на праздничный вторник, 1 сентября, в восьми округах региона и на окраине Калуги сбили 12 беспилотников самолетного типа.

Помимо областного центра, силы ПВО работали в небе Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

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