12 беспилотников сбили в небе восьми округов Калужской области

Вечером понедельника и в ночь на праздничный вторник, 1 сентября, в восьми округах региона и на окраине Калуги сбили 12 беспилотников самолетного типа.

Помимо областного центра, силы ПВО работали в небе Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.