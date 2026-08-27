Сбитый в Обнинске ребёнок попал в больницу с тяжелыми травмами
Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Белкинской 26 августа.
Случаем занялся Следственный комитет.
По предварительным данным, мужчина на моноколесе сбил семилетнего ребенка на тротуаре.
С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован.
- По данному факту следственными органами СК России по Калужской области организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили в СК.
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