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Происшествия

Сбитый в Обнинске ребёнок попал в больницу с тяжелыми травмами

Дмитрий Ивьев
27.08, 15:13
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Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Белкинской 26 августа.

Случаем занялся Следственный комитет.

По предварительным данным, мужчина на моноколесе сбил семилетнего ребенка на тротуаре.

С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован.

- По данному факту следственными органами СК России по Калужской области организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили в СК.

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