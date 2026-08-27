На калужской трассе «Киа» врезался в «Газель»
Авария произошла около 10:30 утра в среду, 26 августа, на дороге М3 «Украина» сообщили в полиции.
По предварительной информации, недалеко от границы Сухиничского и Думиничского районов 42-летний водитель «Киа» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Газель».
Помощь врачей понадобилась водителю «Киа».
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