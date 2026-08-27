Бастрыкин запросил отчёт о расследовании ДТП в Калужской области

В эфире федеральной правовой программы обсудили суд по делу о ДТП, которое случилось в Калужской области в январе 2024 года.

В аварии пострадали несколько человек.

Защита настаивает, что женщина, которую судят, не виновата: по версии адвокатов, настоящий виновник аварии до сих пор не наказан.

Дело о ДТП расследовали калужские следователи. Теперь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя областного управления СК представить доклад: рассказать, как шло расследование, какие решения принимались и почему, а также отдельно разобрать аргументы из телесюжета.