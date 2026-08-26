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Три человека погибла в ДТП с бетоновозом в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.08, 16:46
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Смертельная авария произошла около 14:50 в среду, 26 августа, на окружной дороге Ферзиково.

По предварительной информации полиции, водитель легкового автомобиля «Киа» не уступил дорогу бетоновозу. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете.

Погибли трое мужчине из «Киа» - водитель и два пассажира.

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

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