Один человек погиб и трое пострадали в аварии на калужской трассе
Полиция сообщила некоторые подробности о ДТП, которое произошло недалеко от деревни Калугово Мосальского района на трассе А130 утром 25 августа.
По предварительной информации, 41-летний водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу и врезался в таксиста на «Киа Оптима».
После этого «Опель» перевернулся, а «Киа» вылетел в кювет.
Смертельные травмы получил 38-летний пассажир «Опеля».
Пострадали водитель «Опеля», 31-летний водитель «Киа», а также его 27-летняя пассажирка.
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