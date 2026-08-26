Стали известны подробности о смертельном ДТП на дороге Калуга – Серпухов

Авария произошла около 9 утра во вторник, 25 августа, в Тарусском районе, сообщили в полиции.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Datsun и грузовик Mercedes Actros.

От удара Datsun вылетел в кювет и перевернулся. В этой машине погибла 51-летняя водитель.

Травмы получили 19-летний водитель «Мерседеса» и 29-летний пассажир «Датсуна».