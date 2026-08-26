Стали известны подробности о смертельном ДТП на дороге Калуга – Серпухов
Авария произошла около 9 утра во вторник, 25 августа, в Тарусском районе, сообщили в полиции.
По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Datsun и грузовик Mercedes Actros.
От удара Datsun вылетел в кювет и перевернулся. В этой машине погибла 51-летняя водитель.
Травмы получили 19-летний водитель «Мерседеса» и 29-летний пассажир «Датсуна».
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