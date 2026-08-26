В Калуге выплатят 50 тысяч женщине, на которую упала глыба льда

В марте жительница областного центра шла по улице Суворова, когда с крыши дома на неё рухнула глыба льда. Женщина получила ушиб головы, ей было больно, пришлось обратиться к врачам, рассказали в прокуратуре.

Женщина подала в суд на управляющую компанию. Прокурор поддержал её требование о компенсации.

Суд согласился и постановил выплатить калужанке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также УК заплатит 25 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.