На трассе в Калужской области перевернулся «Опель», погиб пассажир
Авария произошла около 10:15 во вторник, 25 августа, недалеко от деревни Калугово Мосальского района на трассе А130.
По предварительным данным прокуратуры, водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в такси «Киа Оптима».
На месте происшествия погиб пассажир «Опель Астра».
- Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, - пояснили в прокуратуре.
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