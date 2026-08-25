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На трассе в Калужской области перевернулся «Опель», погиб пассажир

Дмитрий Ивьев
25.08, 12:59
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Авария произошла около 10:15 во вторник, 25 августа, недалеко от деревни Калугово Мосальского района на трассе А130.

По предварительным данным прокуратуры, водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в такси «Киа Оптима».

На месте происшествия погиб пассажир «Опель Астра».

- Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, - пояснили в прокуратуре.

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