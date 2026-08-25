В Калужской области женщина перевернулась на «Сузуки»
Авария произошла на дороге между обходом Бабынино и деревней Альшаны около 11:00 в понедельник, 24 августа.
По предварительной информации, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Сузуки» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Травмы получила сама автомобилистка. Её госпитализировали.
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