В Калужской области женщина перевернулась на «Сузуки»

Авария произошла на дороге между обходом Бабынино и деревней Альшаны около 11:00 в понедельник, 24 августа.

По предварительной информации, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Сузуки» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получила сама автомобилистка. Её госпитализировали.