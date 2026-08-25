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Происшествия

В Калужской области женщина перевернулась на «Сузуки»

Дмитрий Ивьев
25.08, 09:55
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Авария произошла на дороге между обходом Бабынино и деревней Альшаны около 11:00 в понедельник, 24 августа.

По предварительной информации, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Сузуки» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получила сама автомобилистка. Её госпитализировали.

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