В Калуге толпа подростков избила семилетнего мальчика
Инцидент произошел на улице 65 лет Победы, сообщили во вторник, 25 августа, в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Судя по кадру с камеры наблюдения, конфликт произошёл около 14:30 24 августа.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
- Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и участников инцидента, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка, - заявили в СК.
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