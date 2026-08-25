В Калуге толпа подростков избила семилетнего мальчика

Инцидент произошел на улице 65 лет Победы, сообщили во вторник, 25 августа, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Судя по кадру с камеры наблюдения, конфликт произошёл около 14:30 24 августа.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и участников инцидента, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка, - заявили в СК.