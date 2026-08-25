Женщина погибла в ДТП на дороге Калуга – Серпухов

Трагедия произошла около 9 утра во вторник, 25 августа, на 71 километре трассы в Тарусском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун». От удара эта машина съехала в кювет и перевернулась.

Погибла 51-летняя женщина, находившаяся за рулем «Датсуна», рассказали в прокуратуре Калужской области. В больницу с травмами попала её пассажирка.