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Женщина погибла в ДТП на дороге Калуга – Серпухов

Дмитрий Ивьев
25.08, 11:12
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Трагедия произошла около 9 утра во вторник, 25 августа, на 71 километре трассы в Тарусском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун». От удара эта машина съехала в кювет и перевернулась.

Погибла 51-летняя женщина, находившаяся за рулем «Датсуна», рассказали в прокуратуре Калужской области. В больницу с травмами попала её пассажирка.

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