Женщина погибла в ДТП на дороге Калуга – Серпухов
Трагедия произошла около 9 утра во вторник, 25 августа, на 71 километре трассы в Тарусском районе.
По предварительным данным, 19-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун». От удара эта машина съехала в кювет и перевернулась.
Погибла 51-летняя женщина, находившаяся за рулем «Датсуна», рассказали в прокуратуре Калужской области. В больницу с травмами попала её пассажирка.
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