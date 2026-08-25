В центре Калуги двоих детей сбили на тротуаре
Авария произошла около 20:40 в понедельник, 24 августа, на перекрестке улиц Кирова и Ленина.
По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Mini Cooper двигался по улице Кирова и не справился с управлением.
Машина сбила двоих детей 12 лет, находившихся на тротуаре. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.
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