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В центре Калуги двоих детей сбили на тротуаре

Дмитрий Ивьев
25.08, 10:52
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Авария произошла около 20:40 в понедельник, 24 августа, на перекрестке улиц Кирова и Ленина.

 

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Mini Cooper двигался по улице Кирова и не справился с управлением.

 

Машина сбила двоих детей 12 лет, находившихся на тротуаре. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

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