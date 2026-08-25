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Происшествия

Ночью в Калуге подростков задержали на ступеньках театра

Дмитрий Ивьев
25.08, 09:09
0 1364
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О профилактическом рейде на улице Марата во вторник, 25 августа, рассказали в Следственном комитете.

Следователи вместе с полицией провели проверку после жалоб местных жителей, которые рассказали, что в местном магазине продают спиртное детям, а те потом шумят под окнами.

Судя по фото с рейда, молодых людей задержали возле нового ТЮЗа.

- С молодыми людьми проведены профилактические беседы, четверо из них доставлены в отдел полиции для разбирательства, возбуждено административное производство, - заявили в Следственном комитете.

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