Ночью в Калуге подростков задержали на ступеньках театра

О профилактическом рейде на улице Марата во вторник, 25 августа, рассказали в Следственном комитете.

Следователи вместе с полицией провели проверку после жалоб местных жителей, которые рассказали, что в местном магазине продают спиртное детям, а те потом шумят под окнами.

Судя по фото с рейда, молодых людей задержали возле нового ТЮЗа.

- С молодыми людьми проведены профилактические беседы, четверо из них доставлены в отдел полиции для разбирательства, возбуждено административное производство, - заявили в Следственном комитете.