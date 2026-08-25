Ночью в Калуге подростков задержали на ступеньках театра
О профилактическом рейде на улице Марата во вторник, 25 августа, рассказали в Следственном комитете.
Следователи вместе с полицией провели проверку после жалоб местных жителей, которые рассказали, что в местном магазине продают спиртное детям, а те потом шумят под окнами.
Судя по фото с рейда, молодых людей задержали возле нового ТЮЗа.
- С молодыми людьми проведены профилактические беседы, четверо из них доставлены в отдел полиции для разбирательства, возбуждено административное производство, - заявили в Следственном комитете.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь