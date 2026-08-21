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Происшествия

Три человека пострадали в аварии в Медыни

Дмитрий Ивьев
21.08, 10:53
0 758
Фото из архива.
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ДТП произошло около 22:30 в четверг, 20 августа, на трассе А130 в черте районного центра.

По предварительной информации, 52-летний мужчина за рулем «Киа» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустил встречный «Фольксваген».

Травмы получила 53-летняя пассажирка «Киа», а также два пассажира «Фольксвагена» - 17 и 22 лет. Госпитализация им не понадобилась.

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