Три человека пострадали в аварии в Медыни

Фото из архива.

ДТП произошло около 22:30 в четверг, 20 августа, на трассе А130 в черте районного центра.

По предварительной информации, 52-летний мужчина за рулем «Киа» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустил встречный «Фольксваген».

Травмы получила 53-летняя пассажирка «Киа», а также два пассажира «Фольксвагена» - 17 и 22 лет. Госпитализация им не понадобилась.