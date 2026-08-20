В Калужской области «Опель» врезался в дерево и загорелся, погибла девушка

Смертельное ДТП произошло в четверг, 20 августа, около 12:40 на дороге Малоярославец – Боровск – Комлево – Роща в Малоярославецком районе.

По предварительной информации полиции, 25-летняя девушка за рулём «Опель Вектра» не справилась с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

Водитель умерла до приезда скорой помощи.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали в УМВД по Калужской области.