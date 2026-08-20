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Происшествия

В Калуге сбили 21-летнюю девушку

Дмитрий Ивьев
20.08, 12:23
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Авария произошла днём в среду, 19 августа, в районе дома №11 на улице Фомушина.

По предварительной информации полиции, 42-летний водитель за рулем «Лады Веста» двигался по улице Генерала Попова и поворачивал налево в сторону 3-го Академического проезда. Девушка в этот момент шла через дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в больницу.

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