В Калуге сбили 21-летнюю девушку
Авария произошла днём в среду, 19 августа, в районе дома №11 на улице Фомушина.
По предварительной информации полиции, 42-летний водитель за рулем «Лады Веста» двигался по улице Генерала Попова и поворачивал налево в сторону 3-го Академического проезда. Девушка в этот момент шла через дорогу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в больницу.
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