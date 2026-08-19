В Калужской области женщина пострадала после атаки беспилотников
Инцидент произошел утром в среду, 19 августа, в Боровском районе.
- В результате атаки в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа повреждены кровля, остекление и фасад частного дома, - заявил губернатор Владислав Шапша. - У местной жительницы диагностировано осколочное ранение кисти руки. Она оперативно доставлена в Боровскую больницу и получает необходимую медицинскую помощь. Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь.
По данным властей, силы ПВО сбили пять БПЛА в Боровском, Сухиничском и Перемышльском районах.
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