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В Калужской области женщина пострадала после атаки беспилотников

Дмитрий Ивьев
19.08, 12:22
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Инцидент произошел утром в среду, 19 августа, в Боровском районе.

- В результате атаки в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа повреждены кровля, остекление и фасад частного дома, - заявил губернатор Владислав Шапша. - У местной жительницы диагностировано осколочное ранение кисти руки. Она оперативно доставлена в Боровскую больницу и получает необходимую медицинскую помощь. Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь.

По данным властей, силы ПВО сбили пять БПЛА в Боровском, Сухиничском и Перемышльском районах.

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