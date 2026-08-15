Четыре частных дома пострадали в результате ночной атаки дронов в Калужской области
Всего сбили 42 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожены в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Мещовским, Перемышльским, Сухиничским, Хвастовичским, Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
В Боровском округе осколки сбитых аппаратов повредили имущество. Пострадали четыре частных дома – повреждены фасады и остекление. Также задело автомобиль и хозяйственную постройку.
К счастью, обошлось без жертв. Администрация Боровского округа уже пообещала помочь собственникам восстановить повреждённое имущество.
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