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Четыре частных дома пострадали в результате ночной атаки дронов в Калужской области

Вечером 14 августа и в ночь на 15 августа силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над Калужской областью.
Владимир Андреев
15.08, 08:54
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Всего сбили 42 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожены в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Мещовским, Перемышльским, Сухиничским, Хвастовичским, Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

В Боровском округе осколки сбитых аппаратов повредили имущество. Пострадали четыре частных дома – повреждены фасады и остекление. Также задело автомобиль и хозяйственную постройку.

К счастью, обошлось без жертв. Администрация Боровского округа уже пообещала помочь собственникам восстановить повреждённое имущество.

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