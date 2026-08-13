Четыре беспилотника сбили в Калужской области
Сегодня силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА над территориями Хвастовичского и Мещовского муниципальных округов.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал глава региона.
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