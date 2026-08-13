Четыре беспилотника сбили в Калужской области

Сегодня силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА над территориями Хвастовичского и Мещовского муниципальных округов.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал глава региона.