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Происшествия

Четыре беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.08, 21:48
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Сегодня силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА над территориями Хвастовичского и Мещовского муниципальных округов.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал глава региона.

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